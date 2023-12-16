شاهد.. ماذا كتبت الصحف السعودية عن فوز الأهلي التاريخي "جدة نامت حزينة"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النادي الأهلي حديث الوسط الرياضي في الوطن العربي، وذلك بعد المباراة التاريخية التي قدمها مساء أمس الجمعة، أمام نظيره اتحاد جدة، والفوز بثلاثية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تصدر الأهلي حديث الصحف السعودية صباح اليوم السبت، التي كتبت عن المباراة التاريخية بين الأهلي والاتحاد، والخروج غير المتوقع لأصحاب الأرض من ربع نهائي البطولة.

الصحف السعودية تتغنى بفوز الأهلي على اتحاد جدة:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "الإتي تاه.. فودع المونديال" وكتبت "جدة نامت حزينة"

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية: "الاتحاد خسر من الأهلي بثلاثية ويودع مونديال الأندية"،

فيما كتبت صحيفة "الرياض" السعودية: "الأهلي المصري يُقصي الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية".

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موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية:

يواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المُقبل، الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية:

تُذاع مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بشكل حصري عبر القناة السعودية SSC HD1 الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية:

يتولي مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفلومينينسي SSC HD1 عبر قناة كل من سعيد الكعبي ومحمد حسين.