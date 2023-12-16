كولر يُغلق صفحة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لموقعة فلومينينسي البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، أغلق صفحة مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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وبدأ كولر في الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل على استاد الجوهرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ البطولة ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏