الشباب والرياضة تنظم احتفالية باليوم العالمي لمرضى السكر بنادي النادي

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وحدة سكر الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس وجامعة مصر الدولية، نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية يومًا رياضيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر في 16 ديسمبر 2023م بنادي النادي فرع شيراتون. وقد شارك في اليوم الرياضي الأطفال المسجلين في وحدة السكر بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس.

شمل اليوم الرياضي مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، حيث قام المشاركون بالمشي في مضمار النادي، واستمتعوا بورش وألعاب ترفيهية في ملعب كرة القدم. وتم أيضًا تنظيم مسابقات رياضية مختلفة تشمل مجموعة من الألعاب والأنشطة الرياضية المسلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم عقد ندوة تثقيفية حول صحة الأسنان وأهميتها، بهدف زيادة الوعي الصحي لدى الأطفال المشاركين. وتم توفير فرصة لإجراء التحاليل الطبية لجميع المشاركين في الحدث، بهدف متابعة حالتهم الصحية وضمان رعايتهم الشاملة.

تعكس هذه المبادرة التعاونية بين وزارة الشباب والرياضة ووحدة سكر الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس وجامعة مصر الدولية التزامها بتعزيز الرياضة والصحة بين الأطفال المصابين بمرض السكر، وتعزز الوعي المجتمعي حول هذا المرض وأهمية ممارسة النشاط البدني والعناية الصحية الشاملة للأشخاص المصابين بالسكر.