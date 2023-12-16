غدا.. منتخب مصر يسافر إلى السعودية للمشاركة بالبطولة العربية لدراجات الطريق

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد بعثة منتخب مصر الوطني للدراجات للسفر إلى المملكة العربية لسعودية غدا الأحد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية لدراجات الطريق والتي ستقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 15 وحتى 19 من شهر ديسمبر الجاري.

ويرأس بعثة منتخب مصر للدراجات في السعودية إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد.



وكان الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام قد أعلن عن قائمة منتخب مصر للبطولة والتي جاءت على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر للدراجات للسيدات:

ابتسام زايد وندى إبراهيم وآلاء السيد وشهد سعيد.

وتضم قائمة الناشئات كل من:

علياء بن بيلا وحبيبة أسامة ورنا ناصر ورويدا عبدالقادر وحنين أسامة وجومانا علاء.

قائمة منتخب مصر للدراحات للرجال:

يوسف ذكي ومحمود بكر وأحمد سعيد ومحمد فرج وعاصم الحسيني.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كل من:

سد قضية وعمر السعيد ومحمد إبراهيم وأدهم عبدالحميد.

من جانبه اكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ان منتخب مصر جاهز بقوة للفوز بلقب البطولة العربية بالسعودية بعدما استعد جيدا للمنافسة خاصة وأن البطولة تعد استعدادا قويا لبطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في القاهرة يناير المقبل.

وكان الدكتور وجيه عزام قد سافر إلى المملكة العربية السعودية أمس الجمعة لحضور منافسات البطولة بدعوة من الاتحاد العربي .