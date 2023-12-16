شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل حسين الشحات عن معادلة رقم رونالدو فى زعامة هدافى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين الشحات، نجم النادى الاهلى، على موعد مع التاريخ حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والتى تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويحتاج حسين الشحات لتسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف .

عادل حسين الشحات لاعب الأهلي الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.

وقال حسين الشحات، إن الأهلى تأهل عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير على اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

وأضاف الشحات، "اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي فى المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم بطل السعودية".

وأكد لاعب الأهلي أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏

ووجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري ‏فاروق نائب رئيس النادي.‏