شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو لـ خالد مرتجي: الأهلي أبدع أمام اتحاد جدة وطول عمره فخر أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم جياني إنفانتينو ،رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي أمس بمونديال الأندية، ودار حوار ودى عقب المباراة بين إنفانتينو والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة الفريق فى السعودية، أكد خلاله رئيس الفيفا أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام اتحاد جدة المُدجج بالنجوم العالميين.

وقال إنفانتينو لـ"خالد مرتجي"، "استمتعت بأداء ومستوى الأهلي أمام اتحاد جدة.. كان رائعاً على مدار الـ90 دقيقة".

وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إشادته بالأهلي خلال حديثه مع المهندس خالد مرتجي قائلاً، "الأهلي طول عمره مشرّف قارة أفريقيا وفخر للقارة السمراء في المحافل العالمية".

واتفق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع رئيس فيفا، وقال لرئيس بعثة الأهلي، إنه لم يفاجأ بمستوى وأداء الأهلي لأنه اعتاد من كبير أفريقيا التفوق في المناسبات القارية والعالمية.

وحرص رئيس الكاف على تقديم التهنئة لرئيس بعثة الأهلي عقب مباراة الأمس التي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية ، وضرب الأهلي موعداً مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأكد خالد مرتجي، أن الأهلى قدم درسا كرويا ممتعا لجماهيره التى حضرت مباراة اتحاد جدة كأنها فى القاهرة وفرحة جماهير الأهلى الأهم.

وقال خالد مرتجى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الكل مركز جدا فى تحقيق شىء مشرف للأهلى، وأنا كنت واثق فى تحقيق الفوز لأن كل اللاعبين كان باين جدا عليهم التركيز والاهتمام بكل تفاصيل المباراة".

وأضاف خالد مرتجى: "كدنا نبكى بسبب فرحة جماهير الأهلى، والفوز على اتحاد جدة له مذاق خاص جدا، وخاصة أنه جاء فى وقت يمر الفريق بعدم توفيق، ولكن ربنا أسعدنا".

وتابع: "المباراة المقبلة أمام فلومينينسى فاصلة فى تاريخ الأهلى، ومن الغد هيبدأ التركيز فى كل التفاصيل من أجل كتابة التاريخ والوصول للنهائى لأول مرة فى تاريخنا".

واستطرد: "حدثونى عن بنزيمة وكانتى وفابينيو ولكن الأهلى يمتلك أفضل اسكواد فى افريقيا ولاعبين على أعلى مستوى ولا يهمنا أسماء الفرق الأخرى".

وأردف: "جماهير الأهلى حضرت المباراة وكأنها فى القاهرة، وكان لها دور كبير فى تشجيع الفريق وتقديم مباراة تليق بنا" ، وعن كولر، قال: "كولر من أفضل المدربين الذين دربوا الأهلى على مدار تاريخه ويعمل 18 ساعة فى اليوم ولا يترك أى تفصيله ولكن غياب التوفيق أثر على الفريق فى الفترة الماضية".



إنفانتينو مع خالد مرتجي



حوار بين إنفانتينو وخالد مرتجي



إنفانتينو مع خالد مرتجي



حوار بين مرتجي و إنفانتينو



مرتجي مع إنفانتينو

وواصلئ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إشادته بالأهلي خلال حديثه مع المهندس خالد مرتجي ، قائلاً: " طول عمر الأهلي ..مشرّف قارة أفريقيا في المحافل العالمية".

وأتفق باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لمرة القجم :كاف" مع رئيس فيفا ، وقال لرئيس بعثة الأهلي اه لم يتفاجئ من مستوى وأداء الأهلي لأنه إعتاد من كبير أفريقيا التفوق في المناسبات القارية والعالمية.

أكد خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، أن الأهلى قدم درسا كرويا ممتعا لجماهيره التى حضرت مباراة اتحاد جدة كأنها فى القاهرة وفرحة جماهير الأهلى الأهم.

وقال خالد مرتجى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الكل مركز جدا فى تحقيق شىء مشرف للأهلى، وأنا كنت واثق فى تحقيق الفوز لأن كل اللاعبين كان باين جدا عليهم التركيز والاهتمام بكل تفاصيل المباراة".

وأضاف خالد مرتجى: "كدنا نبكى بسبب فرحة جماهير الأهلى، والفوز على اتحاد جدة له مذاق خاص جدا، وخاصة أنه جاء فى وقت يمر الفريق بعدم توفيق، ولكن ربنا أسعدنا".

وتابع: "المباراة المقبلة أمام فلومينينسى فاصلة فى تاريخ الأهلى، ومن الغد هيبدأ التركيز فى كل التفاصيل من أجل كتابة التاريخ والوصول للنهائى لأول مرة فى تاريخنا".

واستطرد: "حدثونى عن بنزيمة وكانتى وفابينيو ولكن الأهلى يمتلك أفضل اسكواد فى افريقيا ولاعبين على أعلى مستوى ولا يهمنا أسماء الفرق الأخرى".

وأردف: "جماهير الأهلى حضرت المباراة وكأنها فى القاهرة، وكان لها دور كبير فى تشجيع الفريق وتقديم مباراة تليق بنا".

وعن كولر، قال: "كولر من أفضل المدربين الذين دربوا الأهلى على مدار تاريخه ويعمل 18 ساعة فى اليوم ولا يترك أى تفصيله ولكن غياب التوفيق أثر على الفريق فى الفترة الماضية".