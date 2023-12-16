شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش عرض الشباب السعودى لضم زيزو مقابل 6 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك، أن نادى الشباب السعودى أرسل عرضًا لمسئولى القلعة البيضاء لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأضاف والد زيزو، فى تصريحات لليوم السابع، أن مجلس إدارة نادى الزمالك لم يوضح موقفه من العرض حتى اللحظة الحالية، حيث لم يتم الموافقة على العرض أو رفضه بشكل قاطع.

وأوضح مصطفى سيد أن عرض الشباب السعودى وصل للزمالك بقيمة 6 ملايين دولار، يسددها النادى السعودى نظير الحصول على خدمات اللاعب، وأإن الأمر دخل فى مرحلة المفاوضات بين الناديين، ومن المتوقع أن يزيد فريق الشباب عرضه من أجل الحصول على خدمات زيزو.

من ناحية أخرى، يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر لها الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.