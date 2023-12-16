شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز لاعبيه بمكافآت ضخمة للصعود لنهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين والجهاز الفنى لفريق الكرة، لتحفيزهم على تحقيق الانتصار على فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وتحقيق إنجاز تاريخى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء بالتأهل لنهائى كأس العالم للأندية.

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏