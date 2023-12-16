شكرا لقرائتكم خبر عن مران مغلق للأهلي اليوم استعداداً لـ فلومينينسي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، إغلاق مران الفريق المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، فى بداية الاستعداد لمباراة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والتى تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية.

ويأتي قرار كولر بإغلاق مران اليوم من أجل إضفاء حالة من التركيز لدى اللاعبين وإغلاق صفحة الفوز على اتحاد جدة أمس من أجل تقديم مباراة قوية أمام بطل البرازيل، وتحقيق نتيجة جيدة تصعد بالفريق لنهائي البطولة العالمية.

وواصل الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة ، فقد وصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، وعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.