شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن رحلة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن السفر مع بعثة إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا المقرر لها الأربعاء فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل محمود علاء التأهيل من "تورم" فى الأنكل منعه من التواجد في مباراة المصرى الماضية بالدورى، ليغيب اللاعب عن فريقه فى مواجهة ساجرادا أيضًا لعدم الجاهزية.

وحدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الكروي الأول الي انجولا، حيث تطير البعثة غدًا الأحد على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق كافة سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا.