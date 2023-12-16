شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع بعد قليل لمناقشة العديد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعد قليل فى مقر القلعة البيضاء، من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بكافة أمور النادى فى المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه مصير فتح باب القيد للصفقات الجديدة، وما وصلت إليه المفاوضات مع نادى سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة ورفع إيقاف القيد.

كما يناقش المجلس مصير الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال، فى حال حدوث أى إخفاقات جديدة، خاصة بعد الخسارة المخيبة للآمال التى تعرض لها الفريق من المصرى البورسعيدى.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر لها الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.