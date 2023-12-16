شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفراعنة فى بطولة العالم للاسكواش بعد الصعود للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش رحلة الدفاع عن اللقب ببطولة العالم التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجارى، بعدما حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور النهائي عقب الفوز في نصف النهائي على منتخب سويسرا بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز علي فرج على نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-6.

فوز مازن هشام على ديميتري ستينمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-8.

وجاء مشوار الفراعنة خلال البطولة كالتالي:

- دور المجموعات

فوز مصر على ماليزيا 3-0

فوز مصر على أيرلندا 3-0

- دور الـ 16

فوز مصر على جنوب أفريقيا 3-0

- ربع النهائي

فوز مصر على اسكتلندا 2-0

- نصف النهائي

فوز مصر على سويسرا 2-0

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.