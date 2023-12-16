كريم طارق يواصل الغياب عن الطلائع فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت اشراف محمد الاسيوطى طبيب الفريق.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب ومحمد فتح الله لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر الجاري باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.