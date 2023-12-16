شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير غدًا إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الكروي الأول الي انجولا، استعدادا لمواجهة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء.

وتطير بعثة الزمالك إلى أنجولا غدًا الأحد على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق كافة سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، ومن المنتظر أن يترأس رامي نصوحي بعثة الفريق خلال رحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.