جدول ترتيب دورى Nile قبل مواجهة إنبى والإسماعيلى

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فخاض 8 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.

فيما أقيمت أمس ، الجمعة الموافق 15/ 12/ 2023 ثلاث مواجهات من عمر الجولة التاسعة من مسابقة دورى Nile، حيث التقى الداخلية مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وزد مع فاركو، ويستمر فريق بيراميدز فى صدارة الترتيب .

حسم التعادل السلبى مواجهة الداخلية وسموحة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أولى انتصاراته في دوري Nile، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، بينما نجح فريق زد فى تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف.