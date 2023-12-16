شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة لقاء سبورتنج أمام هليوليدو المؤجل فى دورى الطائرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة مواجهة هليوليدو أمام سبورتنج، والمؤجلة من الجولة الثامنة المحدد لها اليوم السبت بالدورى الممتاز للرجال ، غدا الأحد، ضمن المجموعة الرابعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات قوية فى الجولة الثامنة اليوم بين كل من، الزمالك مع مصر للبترول والصيد مع الداخلية وألعاب دمنهور مع الطيران، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية الأهلى مع الترسانة ودلفى مع الشمس والمقاولون مع بتروجت.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى و 6 أكتوبر مع الزهور و الاتحاد السكندرى مع الإعلاميين ، بينما يلتقى ضمن المجموعة الرابعة ، سموحة مع القناة و اسكندرية للبترول مع هليوليدو، فيما تأجل فى هذه المجموعة لقاء هليوليدو مع سبورتنج.