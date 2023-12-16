شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبى بيراميدز: "أى نتيجة غير الفوز على صن داونز ستهدم ما تم بناؤه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من التهاون أو التراخى أمام صن داونز، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات.

وشدد باتشيكو على لاعبى فريقه بضرورة البحث عن الفوز على صن داونز من بداية اللقاء، قائلاً للاعبين، "أى نتيجة غير الفوز على صن داونز ستهدم ما تم بناؤه، وسيكون التعادل السلبى فى بريتوريا بدون قيمة".

وطلب المدير الفنى لبيراميدز من اللاعبين العمل على التسجيل المبكر فى شباك صن داونز، مع التأمين الدفاعى المحكم حتى لا تستقبل شباك الفريق أى أهداف قد تؤدى لقلب الموازين.

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.