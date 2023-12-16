شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لحسين الشحات بعد احتلال صدارة الأكثر مشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسين الشحات نجم النادى الاهلى على احتفال صفحة كأس العالم للأندية عبر تويتر بتصدره قائمة أكثر اللاعبين ظهوراً فى كأس العالم للأندية قائلا، "الحمد الله وكفى".

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 13 مباراة، بواقع 4 مع العين الإماراتي، و9 مع الأهلي.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.