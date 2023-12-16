الأهلي سدد فواتيره وساب تبس.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأحمر على الاتحاد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على فوز الأهلي العريض على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "المصريون عصبيون.. كنا بنهزر معاكم"؛ في إشارة إلى تصريحاته السابقة بوصف الكرة في بلاد الفراعنة بـ"الجبس".

ووصف الإعلامي السعودي، الفريق المصري بـ"الحكاية"؛ مشددًا على أن الأهلي، كيان عظيم لديه روح وحيوية؛ وهي سر مجده.

وسخر وليد الفراج، من نتائج الأندية السعودية الأخيرة، أمام الأهلي القاهري، على الرغم من الصفقات العالمية الضخمة؛ قائلًا: "4 ثم 3.. لكن هناك تحسن"؛ في إشارة إلى خسارة الهلال أمام القلعة الحمراء (4-0)، في كأس العالم للأندية 2021.

وقال وليد الفراج: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟!، المصريون لديهم (عصبية شوية)، كنت أمزح معكم لكن 3، (يا ساتر)، بالفعل كنت أمزح معكم، الآن أنا أتراجع، أنا آسف".

وأكمل: "هل هناك حل بأن نلعب مع بعض من غير الأهلي، مشكلة أنك عندما تلعب مع الأهلي القميص الأحمر (يوجعك)، نسر الأهلي حلق اليوم في سماء جدة".

وتابع: "اليوم جيد، خسرنا 3، هناك تقدم، المرة السابقة خسرنا 4، لا يوجد عذر لنا، التحكيم كان جيدًا لكن الأهلي بالفعل فريق عظيم، (تجيبها كده تجيبها كده تجيب بنزيما تجيب كانتي وتجيب غيره)، ستخسر من الأهلي، لأنه فريق يمتلك الروح وهذا سر عظمة الأهلي".

واختتم: "الاتحاد كان كعبه عالي على الأهلي، لكن اليوم الأحمر سدد كل فواتيره السابقة وساب تبس كمان".