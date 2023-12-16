موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، في الساعة السادسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة في البريميرليج، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة.

فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة ويرغب في تحقيق الفوز في مباراة الغد وذلك من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

ديوجو دالوت.- رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

وتنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1، وسيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على اللقاء..