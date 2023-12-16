موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي ٣-١ في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل التأهيل لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلومينيسي

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.