طلعت محرم: مباراة الطلائع كانت صعبة وأشكر لاعبي المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - حرص طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على توجيه الشكر للاعبي الفريق على المجهود الذي بذلوه في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأنتصر المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

ووجه طلعت محرم الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في ظل الدعم القوي من الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف طلعت محرم أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق قوي ومنظم وطموحه كان كبير بتقاسم صدارة ترتيب الدوري وفي ظل ظروف يحتاج فيها المقاولون العرب لتحقيق فوز أول.

وتابع أنه عمل خلال الايام القليلة التي سبقت المباراة على دراسة فريق الطلائع وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتأكيد الثقة في الجميع والعمل على تحسين الأداء والنتائج.

