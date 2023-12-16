اللجنة البارالمبية تبحث بناء مقرا لرياضات ذوى الاعاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، مع المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل الحصول على قطعة أرض لإنشاء مقرًا للجنة البارالمبية والاتحادات واللجان التابعة لها هناك.

وجاء ذلك بمساعدة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل النهوض بالالعاب البارالمبية والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

على الجانب الآخر، أقيم أمس الجمعة اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية المصرية وتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة للمجلس والبطولات التي حققتها الاتحادات الرياضية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها، وانتخاب المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.

وقد فاز أحمد آدم بمنصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بعدما حصل على 7 أصوات مقابل 3 أصوات لسامح السيد، مقابل صوت واحد فقط باطل.

حضر الاجتماع 11 هيئة رياضية وهم: “الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للاعبين ذوي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري لتنس الطاولة، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد الترايثلون، اتحاد الدراجات، اتحاد القوس والسهم، اتحاد التايكوندو”.