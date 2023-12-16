وزير الرياضة يؤازر المنتخب المصري لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا لبطولة الامم الإفريقية..

السبت 16/ديسمبر/2023 - 03:22 م 12/16/2023 3:22:26 PM

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على حضور تدريب الفريق الاول لكرة اليد رجال والذي يتواجد بمعسكر تدريبي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وتواجد اثناء زيارة وزير الرياضة للمعسكر الكابتن عمرو صلاح امين صندوق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن محمد الالفي المشرف على المنتخبات القومية .

ويخوض المنتخب المصري الاول لكرة اليد معسكره الحالى ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الامم الافريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

وتقع مصر فى المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات " الكاميرون ،غينيا، الكونغو برازافيل "

و تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤ ، وبمشاركة ١٦ دولة هم :

" مصر والجزائر وتونس وانجولا و كاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا ".

من جانب اخر قام وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الاول للمصارعة والذي يتواجد ايضا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى والذي يستعد لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، و التى تستضيفها مصر فى شهر مارس من العام المقبل .