ليون المكسيكي يُقيل مدربه بعد توديع كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي ليون المكسيكي، رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني نيكولاس لاركامون، وذلك بعد الخسارة من فريق أوراوا ريد دياموند الياباني 1-0، في كأس العالم للأندية 2023.

وفشل ليون بطل الكونكاكاف، في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد إقصاءه من الفريق الياباني، ليكون المدرب الأرجنتيني ضحية الخروج ويتم الإطاحة به من قيادة الفريق.

ونشر نادي ليون المكسيكي بيان رسمي قال فيه: "نشكر نيكولاس وجهازه الفني على ما قدموه للفريق والتتويج بدوري أبطال الكونكاكاف. لن ننسى ذلك".

وخسر ليون أمام أوراوا بطل آسيا، بهدف دون رد، أحرزه الهولندي أليكس شالك في الدقيقة 78، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ملعب عبد الله الفيصل.

وسيلتقي أوراوا بطل آسيا، بنظيره فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل.