“بعربي مكسر”.. حسناء الاهلي تسخر من خسارة الاتحاد السعودي (فيديو)

سخرت إليسا ابنة مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ميشيل يانكون من هزيمة الاتحاد السعودي أمام المارد الأحمر في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتمكن النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من تحقيق فوزًا مثيرًا أمام نظيره نادي الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” فيديو منسوب إلى إليسا تتناول من خلاله قرص “الطعمية” في وجبة الفطار.

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وقالت إليسا عبر الفيديو” احلى حاجة في الفطار الطعمية.. صباح الفل” في إشارة إلى سخرية من جماهير الاتحاد التي سخرت بشدة من النادي الاهلي قبل مواجهة العميد في مونديال الأندية.

واستطاع المارد الأحمر ضرب موعدًا قويًا أمام نظيره فلوميننيسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.