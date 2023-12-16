جلسة الخطيب تمنع انتقال أخطبوط بيراميدز إلى الزمالك

أصبح نادي الزمالك بعيدًا عن ضم أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، بسبب جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي معه.

وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أبدت رغبتها في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث الزمالك عن حارس مرمى جديد في يناير المقبل، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد قرار عرض محمد صبحي للبيع في شتاء 2024.

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وكان الزمالك قد قرر عرض محمد صبحي للبيع في يناير المقبل، وذلك على خلفية مغادرته لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتراجعت إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشناوي بسبب رد فعل الجماهير والأزمة السابقة مع الشناوي، بعد جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

محمود الخطيب رئيس الاهلي كان قد عقد جلسة مع الشناوي للتفاوض على ضمه للأحمر وقت تواجده مع الزمالك، وعليه فقد قررت إدارة القلعة البيضاء تجميد المفاوضات معه.