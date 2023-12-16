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مدافع الزمالك يغيب عن مباراة ساجرادا في الكونفيدرالية

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الزمالك

الزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك أمام فريق ساجرادا بالجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن محمود علاء سيغيب عن قائمة الفارس الأبيض المسافرة إلى أنجولا، بسبب استمرار إصابته بجزع في أربطة أنكل القدم.

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ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية برصيد 9 نقاط،عقب الفوز على أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة.

وستنطلق صافرة لقاء الزمالك أمام بطل أنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت .

وخسر الفارس الأبيض في المواجهة الماضية أمام نادي المصري البورسعيدي بالجولة التاسعة من بطولة الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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