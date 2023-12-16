ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. تين هاج يسعى لكسر عقدة كلوب

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من البريميرليج.

ويحتضن ملعب «أنفيلد» مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غدا الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد مواجهة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بمثابة كلاسيكو تاريخي في الكرة الإنجليزية، لما تمثله المباراة من قيمة ومتابعة بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

ويترقب الجماهير مشاهدة يورجن كلوب ضد إريك تين هاج من جديد بعد النتيجة التاريخية التي حدثت في أخر مواجهة بينهم وانتصار ليفربول على اليونايتد بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2022-2023.

لذا يسعى المدرب الهولندي لتحقيق الفوز على كلوب وتجاوز الهزيمة المؤلمة لإثبات قدرته على الفوز أمام جميع المنافسين الكبار في البريميرليج.

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تاريخ مواجهات يورجن كلوب أمام إريك تين هاج

التقى الثنائي في 4 مناسبات سابقك حقق خكلوب الفوز في ٣ مباريات، وكان الانتصار من نصيب تين عاج في مناسبة واحدة.

وانقسمت المواجهات لمواجهتين لتين هاج خلال تدريبه لأياكس الهولندي والذي حقق خلالهم كلوب الفوز بنفس النتيجة (1-0)، ومباراتين مع مانشستر يونايتد فاز الهولندي في واحدة منهما بنتيجة (2-1)، وخسر الآخرى بسباعية نظيفة.