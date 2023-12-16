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قبل مباراة فلومنينينسي.. حقيقة توقيع عقوبة على لاعبي الاهلي بعد دعم فلسطين

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حسين الشحات - أكرم توفيق - الأهلي

حسين الشحات - أكرم توفيق - الأهلي

كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله عن توقيع عقوبة على لاعبي فريق النادي الاهلي، بسبب دعم فلسطين خلال مواجهة الاتحاد السعودي، أمس الجمعة.

وكان عدد من لاعبي النادي الاهلي، قد حرصوا على دعم فلسطين وذلك خلال مواجهة الاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية.

وفاز النادي الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد السعودي، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، أمس الجمعة.

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وقام حسين الشحات وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكريم الدبيس، بدعم للقضية الفلسطينية في ظل التصعيد من قبل الكيان الصهيوني، في مباراة الاتحاد، من خلال رفع العلم.

وأكدت مصادر داخل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في ، أن الأنباء المتداولة عن معاقبة بعض لاعبي الاهلي بسبب دعم فلسطين أمر غير صحيح.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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