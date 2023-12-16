فودين يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جواررديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في ملعب الاتحاد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل مان سيتي المركز الرابع بـ33 نقطة، أما كريستال بالاس فيأتي في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر

الوسط: رودري- ريكو لويس- فيل فودين

الهجوم: بيرناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش

ومن المقرر أن يسافر السيتي إلى السعودية لمواجهة أوراوا ريدز الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفائز في النهائي يوم 23 مع المنتصر من الأهلي أو فلومينينسي.