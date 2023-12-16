أول رد من سيد عبدالحفيظ بشأن أنباء انضمامه لجهاز فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على حقيقة توليه منصب مدير المنتخب الوطني ضمن الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا في الفترة المقبلة.

قال سيد عبدالحفيظ في برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "بالطبع التواجد في منتخب مصر شرف كبير لأي حد، ومحدش يقدر يرفض ده".

أضاف: "أنا من رأيي أن هذا ليس وقت التغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن لو عرض عليا سوف أوافق على الفوز".

أكمل: "أنا مش مثالي أوي عشان كل شوية يتقال أن سيد عبدالحفيظ لو موجود مكنش كدا حصل مع الأهلي، أنا بتمنى النجاح دائما للأحمر".