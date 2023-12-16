"سأشاهد المباراة مرة أخرى".. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد تخطي اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي رسالة للجماهير الحمراء عقب تخطي عقبة اتحاد جدة السعودي أمس.

ونشر مارسيل كولر المدير الفني للفريق صورة له داخل فندق الإقامة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "لذا، كالعادة، سأشاهد المباراة بأكملها مرة أخرى الآن. شكرا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بعد غدا الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد تخطي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.