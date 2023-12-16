"أوقفوا الأفراح".. فرمان وطلب من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مغادرته لدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا كبيرا، على اتحاد جدة السعودي أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

وعلم موقع الخليج 365 أن الخطيب عقد جلسة مع اللاعبين قبل المغادرة إلى دبي للخضوع لجلسة علاج والعودة غدا مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر، أن محمود الخطيب طالب لاعبي الزمالك بالاستمرار في المشوار والتركيز في مواجهة بطل البرازيل من أجل تحقيق الفوز.

واضاف المصدر: رئيس النادي الأهلي طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة اتحاد جدة، ووقف الأفراح لحين الانتهاء من مواجهة الفريق البرازيلي.