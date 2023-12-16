"النسر حلق في سماء جدة".. مقدمة وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي السعودي، وليد الفراج على هزيمة اتحاد جدة السعودي من الأهلي بثلاثية، وقال في مقدمة برنامجه، مساء أمس: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث، يا أخي المصريين عصبيين الواحد ميهزرش معاكم، كنت أمزح بس".

وأضاف: "وبعدين نمزح معاكم ثلاثة يا ساتر، لا بنهزر احنا آسفين بنتراجع، الأهلي ده حكاية ممكن نلعب مع بعض من غير الأهلي، يعني فيه فكرة من غير الأهلي ممكن يكون فيه حل نلعب مع فرق آخرى، لازم الأهلي؟".

واختتم الفراج: "مشكلة القميص الأحمر، اليوم النسر حلق في سماء جدة، كويس إنها تلاته فيه تقدم في النتائج، ما تقدر والله تقول تحكيم حتى التحكيم مش هتلاقي عذر، الأهلي فريق عظيم، مفيش أعذار".

وكان الفراج أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن تفوق اتحاد جدة تاريخيا على الأهلي، مشيرا إلى أن أحد المشجعين أرسل إليه قصاصة لإبراز خبر حول آخر انتصار للأهلي على الاتحاد.

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