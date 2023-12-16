برشلونة والشحات والأهلي.. مونديال الأندية أصبح عقدة مدرب الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح مونديال الأندية لعنة على الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة السعودي، بعدما سقط في فخ الهزيمة من الأهلي وودع البطولة، في المشاركة الثالثة له.

وخسر الاتحاد من الأهلي بثلاثية، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ليودع البطولة المقامة على أرضه، رغم الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.

تلاحق جاياردو سلسلة سلبية في مونديال الأندية، بعد هزيمة أمس وظهوره في نسختي 2015 و 2018 مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

في النسخة الأولى 2015، تمكن جاياردو من قيادة ريفر بليت الأرجنتيني إلى النهائي بعد الفوز على سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 1-0، لكنه خسر في المباراة النهائية من برشلونة بنتيجة 3-0.

وودع جاياردو البطولة في المشاركة الثانية نسخة 2018، بعد الهزيمة من العين الإماراتي بركلات الترجيح 4-5، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكان حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي ضمن صفوف العين في هذه المباراة وشارك أساسيا.

وسجل الشحات هدف الأهلي الثاني، أمس، ليصل إلى هدفه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفيا مع بعثة الأهلي

"مافيش أهلاوي زعلان".. تعليق صادم من بركات على طرد موديست

بعد الخسارة من المصري..الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة ساجراد