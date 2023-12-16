شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائى مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والمحدد لها الثامنة مساء الاثنين المقبل، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3 /1.
الأهلي قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب المارد الأحمر.
س: كيف يبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي؟
ج: يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة اتحاد جدة السعودى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.س: ماذا يفعل كولر لاستكشاف بطل أمريكا الجنوبية؟
ج .. يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بمشاهدة مبارياته الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.س.. هل يفتقد الأهلى لاعبين فى مواجهة نصف نهائى المونديال؟
ج.. يفتقد الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق في مباراة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والتى تقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية، وذلك بسبب الإيقاف.س.. وماذا فعل مجلس الأهلى لتحفيز اللاعبين لمواجهة فلومينينسي البرازيلي؟
ج..قرر مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.
س.. وماذا قال كولر فى المؤتمر الصحفى عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي؟
ج..قال كولر، "لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز