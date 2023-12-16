شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائى مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والمحدد لها الثامنة مساء الاثنين المقبل، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3 /1.

الأهلي قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب المارد الأحمر.

ج: يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة اتحاد جدة السعودى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ج .. يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بمشاهدة مبارياته الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ج.. يفتقد الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق في مباراة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والتى تقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية، وذلك بسبب الإيقاف.

ج..قرر مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.