شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة لجماهيره جدة بعد فوز الأهلى على الاتحاد بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، على توجيه رسالة إلى اتحاد جدة بعد تحقيق المارد الأحمر فوزا كبيرا على الفريق السعودى بنتيجة 3 /1 فى ربع نهائى مونديال العالم للأندية.

وكتب كهربا على صفحته الشخصية على "تويتر"، "هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد السعودي، وشكراً لن تكفي لجمهور الذهب على حسن الاستقبال لى فى الملعب.. كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيرياً استمتع بها الجميع مع تمنياتي لكم دائماً وأبداً بالتوفيق".



كهربا

وفى سياق مختلف، يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم للحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على طى صفحة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والتي أقيمت أمس الجمعة باستاد الجوهرة بمدينة جدة، وحقق الفريق خلالها الفوز بنتيجة 3-1 ليصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي دراسة فلومينينسي البرازيلي، وتحديد نقاط القوة والضعف في منافسه، قبل مواجهة الفريقين المحدد لها الاثنين المقبل.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي 3-1، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالوصول لهذا الدور للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.