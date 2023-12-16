شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر تدريب منتخب كرة اليد استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، والذي يتواجد بمعسكر تدريبي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى، وتواجد أثناء زيارة وزير الرياضة للمعسكر الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن محمد الألفي المشرف على المنتخبات القومية.

ويخوض المنتخب المصري الأول لكرة اليد معسكره الحالى ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقع مصر فى المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات " الكاميرون ،غينيا، الكونغو برازافيل ".

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤، وبمشاركة ١٦ دولة، هم :"مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا".

على جانب آخر، قام وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الأول للمصارعة والذي يتواجد أيضا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى، والذي يستعد لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، والتى تستضيفها مصر فى شهر مارس من العام المقبل .