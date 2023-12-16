شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زيزو قبل مران الزمالك استعدادا لساجرادا.. وبرنامج لتجهيز عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر "زيزو" إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.