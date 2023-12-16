شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 ديسمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يستقر على إقامة معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا بالقاهرة، كريستو يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن الأهلى فى الشتاء .

منتخب مصر يستقر على إقامة معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا بالقاهرة

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من خوض ودية يوم 7 أو 8 يناير المقبل أمام أحد المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني على المستوى الأفريقي فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل، على أن يبدأ المنتخب مبارياته بمواجهة موزمبيق يوم 14، وتم تلقى عدد من العروض للمباراة الودية سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة.

رفض محمد الضاوي كريستو، لاعب النادى الاهلى، فكرة الانتقال لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال استقرار الأمر داخل النادي على رحيله فى يناير. كريستو يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن الأهلى فى الشتاء كشف مسئولو رابطة الأندية عن وجود اتجاه كبير لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر لها 15 فبراير المقبل، بعد فوز الأهلي فى كأس العالم للأندية على اتحاد جدة السعودى وتأهله لنصف النهائي.

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفترة طويلة لا تقل عن أسبوعين قبل المشاركة فى المباريات الرسمية، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة فى العضلة الأمامية، حيث أُصيب مرة فى القدم اليُمنى وأخرى فى القدم اليسرى.

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة موافقة النادي على رحيل إلياس الجلاصي ، صانع ألعاب الفريق، عن النادي البورسعيدي فى يناير المقبل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إلياس الجلاصي يرتبط اسمه دائماً بكثير من الشائعات فى كل موسم انتقالات بسبب تألقه مع الفريق.

الأهلي يحسم رحيل أحمد عبد القادر بعد السوبر المصري