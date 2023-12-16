7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 ديسمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يستقر على إقامة معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا بالقاهرة، كريستو يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن الأهلى فى الشتاء .
منتخب مصر يستقر على إقامة معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا بالقاهرة
اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من خوض ودية يوم 7 أو 8 يناير المقبل أمام أحد المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني على المستوى الأفريقي فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل، على أن يبدأ المنتخب مبارياته بمواجهة موزمبيق يوم 14، وتم تلقى عدد من العروض للمباراة الودية سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة.
كريستو يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن الأهلى فى الشتاء
رفض محمد الضاوي كريستو، لاعب النادى الاهلى، فكرة الانتقال لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال استقرار الأمر داخل النادي على رحيله فى يناير.
كشف مسئولو رابطة الأندية عن وجود اتجاه كبير لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر لها 15 فبراير المقبل، بعد فوز الأهلي فى كأس العالم للأندية على اتحاد جدة السعودى وتأهله لنصف النهائي.
أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفترة طويلة لا تقل عن أسبوعين قبل المشاركة فى المباريات الرسمية، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة فى العضلة الأمامية، حيث أُصيب مرة فى القدم اليُمنى وأخرى فى القدم اليسرى.
كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة موافقة النادي على رحيل إلياس الجلاصي ، صانع ألعاب الفريق، عن النادي البورسعيدي فى يناير المقبل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إلياس الجلاصي يرتبط اسمه دائماً بكثير من الشائعات فى كل موسم انتقالات بسبب تألقه مع الفريق.
الأهلي يحسم رحيل أحمد عبد القادر بعد السوبر المصري
أرجأ مسئولو النادي الأهلي الرد على نظرائهم فى سموحة بشأن الحصول على خدمات أحمد عبد القادر لاعب الأحمر، الذي تلقى عرضاً خلال اليومين الماضيين من نادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب فى يناير المقبل، لعدم مشاركته بشكل مُنتظم مع المارد الأحمر، وفى هذا الشـأن قال مصدر فى القلعة الحمراء، إن إدارة النادي لا تمانع رحيل عبد القادر، لكنها تترقب الموقف النهائي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، وكشف المصدر أن إدارة النادي سوف تستطلع رأى المدرب السويسري عقب بطولة السوبر المصري التي تقام يومي 22 و25 ديسمبر الجاري بالإمارات.
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محررين الخليج 365
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