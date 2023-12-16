شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول جلسة بين معتمد جمال ولاعبى الزمالك بعد الخسارة من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم، السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس.

وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدف دون رد، فى المباراة التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.