شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يؤكد جاهزية عمر جابر لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم، السبت الذي أقيم على ملعب النادي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن الإصابة التي يعاني منها عمر جابر ليست مقلقة، ولن تعوقه عن اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي.