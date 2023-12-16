شريف يقود هجوم الخليج أمام الرياض في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيدرو إيمانويل مدرب فريق الخليج تشكيل فريقه لمباراة الرياض المقرر له اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة رقم 17 من دوري روشن السعودي.

شهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد شريف مهاجم الخليج في الخط الهجومي.





تشكيل الخليج أمام الرياض:



إبراهيم سيهتش - محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد ناري - إيفو رودريجيز - محمد شريف - منصور حمزي - عبد الإله هوساوي - سعيد آل حمسل - يونج.





موقف الخليج والرياض في جدول ترتيب الدوري السعودي:



يأتي الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، متساويا مع الخليج الذي يحتل المركز الثالث عشر متفوقًا بفارق الأهداف.

