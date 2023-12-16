شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير لاعب الأهلي السابق يكمل 300 مباراة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل محمد سمير، مدافع النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق وفريق زد الحالى، مشاركته في 300 مباراة بالدوري، وذلك بعد مشاركته مع فريقه فى مباراة فاركو أمس، والتى انتهت بفوز زد بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من دوري Nile.

ولد محمد سمير، فى 5 نوفمبر عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وصعد للفريق الأول فى وجود البرتغالى مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبى من اللاعبين.

وتوج محمد سمير بـ 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية كانت جميعها مع النادي الأهلي، حيث حصد بطولة الدوري العام 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وبطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أيضاً.

انتقل سمير إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر فى الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

وفى موسم 2013 عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندرى، وفى عام 2015 انتقل سمير إلى بنادى المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل ويشارك مع فريقه في كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن ينضم أخيراً إلى فريق زد.