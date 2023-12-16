شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات على لاعبى الطلائع بعد الخسارة من المقاولون فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة طلائع الجيش توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة المفاجئة للفريق أمام المقاولون العرب ( 1 - 2 ) ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدورى NILe والتى أقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 14 نقطة وتراجعة للمركز السادس بعدما قاب قوسين من إحتلال قمة الدورى .

تأتى عقوبات إدارة النادى بسبب فقدان ثلاث نقاط غالية كانت فى متناول اللاعبين فى مشوار التقدم للأمام بجدول الدورى والتواجد فى مراكز القمة بالدورى ، خاصه وأن الطلائع كان البادئ بالتسجيل ، إلا أن الفريق المنافس نجح فى تحويل تأخرة بهدف إلى فوز بهدفين ، وحالتا طرد للفريق من نصيب فريد شوقي وإسلام محارب البديل الذى لعب فى آخر ربع ساعة من المباراة ، ليلعب الفريق منقوصا بتسعة لاعبين فى ظل السعى لإدراك التعادل .

وتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى فى حضور الجهاز المعاون لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تراجع مستوى الفريق ومن ثم الخسارة الأخيرة لتداركها ، وتصحيح الأخطاء قبل المباريات الهامة القادمة من عمر الدورى ، فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى من مجلس إدارة النادى .