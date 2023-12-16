شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات على لاعبى الطلائع بعد الخسارة من المقاولون فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة طلائع الجيش توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة المفاجئة للفريق أمام المقاولون العرب ( 1 - 2 ) ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدورى NILe والتى أقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 14 نقطة وتراجعة للمركز السادس بعدما قاب قوسين من إحتلال قمة الدورى .
وتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى فى حضور الجهاز المعاون لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تراجع مستوى الفريق ومن ثم الخسارة الأخيرة لتداركها ، وتصحيح الأخطاء قبل المباريات الهامة القادمة من عمر الدورى ، فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى من مجلس إدارة النادى .
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