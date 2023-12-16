شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة طنطا والاتصالات بدوري المحترفين.. وهذا موقف لقاء مكادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز القني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضى إخطاراً من لجنة مسابقات القسم الثاني، التابعة لاتحاد الكرة المصري، بتقديم موعد لقاء طنطا والمصرية للاتصالات فى الثانية ظهراً بدلا من الثانية والنصف، والمقرر إقامته على ملعب السلام الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري المحترفين.

كما يكثف الفريق استعدادته لمواجهه فريق النصر القاهري السبت المقبل فى الثانية ظهرا في إطار منافسات كأس مصر علي ملعب طنطا الموافق 23 ديسمبر.

وعلي صعيد آخر، لم يتحدد بعد الموعد النهائي للقاء طنطا ومكادي، والذي سيتم ترحيله يوما أو يومين بسبب قرب موعده من موعد مباراة الكأس، حيث كان المقرر إقامته يوم 25 ديسمبر، ما يصعب المهمة على طنطا والذي سيخوض لقاء الكأس قبلها بيومين.