شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلى وإنبى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال وتامر مصطفى المديران الفنيان لفريقى الإسماعيلى وإنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى Nile.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة اليوم كما يلي:

أحمد عبد المنعم في حراسة المرمى.

الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي.

خط الوسط: نادر فرج - محمد بيومي - عمر الساعي.

الهجوم: محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

بينما يبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى:

عبد الرحمن سمير،أحمد كالوشا،محمد حامد،أحمد صبيحة،على فوزى،مصطفى دويدار،أحمد يوسف،مودى ناصر،محمد حمدى،رفيق كابو،وأحمد نادر حواش.

وخاض إنبي، الذي يقوده تامر مصطفى، 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 10 نقاط، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 10.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فخاض 8 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.