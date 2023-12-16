شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين يحضر مباراة زد وإنبى مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 على حضور مباراة إنبي وزد 2008 اليوم السبت، ضمن جولة جديدة يقوم بها الجهاز للبحث والتفتيش عن المواهب فى مختلف الأندية بدورى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المعسكر الأول للمنتخب والذي أقيم على مدار أربعة أيام وانتهى أمس الأربعاء بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين اختار لمعسكره الأخير 72 لاعبا للمعسكر الأخير تم تقسيمهم على مجموعتين، بحيث تستمر كل مجموعة في المعسكر لمدة يومين.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.

ويحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي ستتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.