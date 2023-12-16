شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ردا على الأهلي: تصفو الضيافة وتزداد عذوبة.. نرحب بكم دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على الرد على خطاب شكر النادى الأهلي على استضافته فريق كرة القدم مواليد 2007. ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر موقع "فيس بوك" خطاب الشكر من الأهلي معلقا عليه: "تصفو الضيافة وتزداد عذوبة، بالكرم وخير أخلاق الرجولة.. النادى الإسماعيلى حريص على استضافة النادى الأهلى دوماً بالإسماعيلية بالشكل الذى يليق بقيمة الناديين".

الإسماعيلى

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